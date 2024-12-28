Усадьбу Валиуллы Бакирова XIX века отреставрируют

В Татарстане начнется реставрация усадьбы XIX века, принадлежавшей знаменитому купцу Валиулле Бакирову.

Этот памятник архитектуры регионального значения, построенный в 1838 году, будет восстановлен с сохранением своего уникального облика, сочетая элементы как русского, так и татарского зодчества.

Проект включает в себя восстановление стен и перекрытий, укрепление фундамента и обеспечение доступности для людей с ограниченными возможностями. Усиливающаяся угроза разрушения здания потребовала проведения первоочередных противоаварийных работ, таких как гидроизоляция и усиление фундамента. В дальнейшем планируется детальная проверка всех деревянных конструкций усадьбы.

Реставрация не только сохранит это историческое наследие для будущих поколений, но и откроет усадьбу для туристов. Это знаковое место в селе Большой Менгер Атнинского района, когда восстановится, станет ценным объектом культурного туризма.

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