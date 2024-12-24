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Уфа хочет изучить опыт Казани по ликвидации последствий атак БПЛА

Уфа планирует обратить внимание на опыт Казани ...

ТГ-канал "КазаньДА"

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Уфа планирует обратить внимание на опыт Казани в сфере ликвидации последствий недавних атак БПЛА.

Мэр столицы Башкортостана, Ратмир Мавлиев, поделился этой инициативой на оперативном совещании, подчеркивая важность безопасности граждан.

Сразу после инцидента в Казани, когда город оказался под угрозой с воздуха, Мавлиев незамедлительно связался с мэром Казани Ильсуром Метшиным, предлагая свою поддержку и помощь. Он считает, что властям следует быть готовыми к подобным вызовам, и именно поэтому инициировал связь с управлением гражданской защиты Казани для обмена опытом, сообщает КП Казань.

Ранее сообщалось, что Наркологи объяснил жителям Татарстана почему пить на Новый Год лучше не стоит

Также сообщалось, что На ферме «Мир» в Татарстане пожар унес жизни шестерых рабочих

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