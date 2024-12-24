Уфа хочет изучить опыт Казани по ликвидации последствий атак БПЛА

Уфа планирует обратить внимание на опыт Казани в сфере ликвидации последствий недавних атак БПЛА.

Мэр столицы Башкортостана, Ратмир Мавлиев, поделился этой инициативой на оперативном совещании, подчеркивая важность безопасности граждан.

Сразу после инцидента в Казани, когда город оказался под угрозой с воздуха, Мавлиев незамедлительно связался с мэром Казани Ильсуром Метшиным, предлагая свою поддержку и помощь. Он считает, что властям следует быть готовыми к подобным вызовам, и именно поэтому инициировал связь с управлением гражданской защиты Казани для обмена опытом, сообщает КП Казань.

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