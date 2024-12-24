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На ферме «Мир» в Татарстане пожар унес жизни шестерых рабочих

На ферме «Мир», принадлежащей Елене Собиной, пр...

Пресс-служба раиса РТ

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На ферме «Мир», принадлежащей Елене Собиной, произошла ужасная трагедия. Сегодня рано утром в здании, где временно проживали рабочие, разразился сильный пожар, унесший жизни шести человек.

Пожар вспыхнул около трех часов ночи и быстро охватил деревянное здание размером 6x50 метров, обшитое профлистом с утеплителем и снабженное электричеством. Благодаря слаженной работе 41 пожарного и использованию 13 единиц техники открытое горение удалось ликвидировать к 4:04 утра. Эта трагедия оставила за собой не только человеческие потери, но и вопросы о безопасности на фермах и условиях труда рабочих, сообщает Chelny-biz.

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Ранее сообщалось, что Раис РТ предлагает решить проблему с демографией РТ при помощи ислама

Также сообщалось, что Для строительства Вознесенского тракта выделять ещё 10 млрд рублей

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