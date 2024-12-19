В Татарстане состоялся судебный процесс, завершившийся приговором для Надежды Захаровой, обвиняемой в убийстве своего брата-инвалида.

По данным следствия, женщина совершила преступление, задушив своего 56-летнего недееспособного родственника.

Суд признал её виновной и отправил за решётку на 12 лет, определив режим колонии общего типа. Однако это не единственное последствие: женщине также назначили принудительное медицинское лечение и наблюдение у психиатра, что указывает на серьезные психические проблемы.

После оглашения решения Надежда Захарова выразила протест, заявив: «Я не согласна с приговором!», сообщает Татар-Информ.

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