Новости Татарстана
· 16+ · Даниил Мурзов

Убившей брата-инвалида жительнице Татарстана вынесли приговор

В Татарстане состоялся судебный процесс, заверш...

Настёна Чернядьева

Подписаться в Telegram

В Татарстане состоялся судебный процесс, завершившийся приговором для Надежды Захаровой, обвиняемой в убийстве своего брата-инвалида.

По данным следствия, женщина совершила преступление, задушив своего 56-летнего недееспособного родственника.

Суд признал её виновной и отправил за решётку на 12 лет, определив режим колонии общего типа. Однако это не единственное последствие: женщине также назначили принудительное медицинское лечение и наблюдение у психиатра, что указывает на серьезные психические проблемы.

После оглашения решения Надежда Захарова выразила протест, заявив: «Я не согласна с приговором!», сообщает Татар-Информ.

Ранее сообщалось, что Из ДРКБ выписали детей, которые отравились угарным газом

Также сообщалось, что Директора предприятия будут судить за неуплату налогов в Татарстане

Читайте также:Челнинец пытался помочь упавшей женщине, но в итоге скончался сам

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«До 90 тысяч рублей за день»: аниматор из Казани рассказал о работе Деда Мороза

Важное в РТ

день назад

В Татарстане растет количество компаний, пользующихся отраслевыми решениями Сбера

чем закрыть вентиляционное отверстие на кухне от тараканов

Новости Татарстана

день назад

Начальника отдела минземимущества Ильшата Аминова задержали

Важное в РТ

2 дня назад

Более 330 тысяч жителей Татарстана пользуются подписками СберПрайм

перманент бровей пудровое напыление в Новосибирске

Лонгриды

17 часов назад

«Учителей никто не уважает»: почему в РТ острый дефицит педагогов

Новости Татарстана

день назад

Сына главы Квалификационной коллегии судей РТ подозревают в поддержке терроризма

Новости Татарстана

день назад

Хакеры взломали фотографа из Татарстана и слили откровенные снимки 2 женщин

Новости Татарстана

23 часа назад

Житель Бугульмы изнасиловал дочь знакомых и заснял это на видео

Новости Татарстана

23 часа назад

Популярный в Челнах блогер и стилист Земфира Султанова ушла из жизни
Новости Казани
день назад

4 млрд рублей выделили на обновление общественного транспорта Казани

Казань осуществила значительный прорыв в обновл...

Новости Татарстана

10 минут назад

Президент России высказался о том, когда ВСУ выбьют из Курской области

Важное в РТ

23 часа назад

Президентом Федерации шахмат Республики Татарстан избран Руслан Салимов

Новости Татарстана

40 минут назад

Владимир Путин оценцил темпы инфляции и рост зарплат россиян

Новости Казани

час назад

На капремонт МКДЦ выделят более 500 млн рублей
В Казани по факту гибели рабочего 13 декабря во...
Новости Казани
2 дня назад

В Казани по факту гибели рабочего 13 декабря возбуждено дело

Новости Татарстана

час назад

Убившей брата-инвалида жительнице Татарстана вынесли приговор

Новости Татарстана

час назад

Глава РТ принял участие в церемонии передачи новых троллейбусов для Казани

Новости Казани

час назад

Скотобойня XIX века получила статус объекта культурного наследия
Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на л...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать