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Челнинец пытался помочь упавшей женщине, но в итоге скончался сам

В Набережных Челнах 60-летняя женщина, неудачно...

Алиса Петрова

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В Набережных Челнах 60-летняя женщина, неудачно поскользнувшись, упала и ударилась головой, потеряв возможность подняться самостоятельно.

55-летний мужчина, проходивший мимо, попытался ей помочь. Однако в момент, когда он наклонился, чтобы помочь, его собственное здоровье резко ухудшилось, и он также упал на землю.

Прибывшие медики смогли лишь констатироватька сердца. Женщина же была госпитализирована, где её осмотрели и вскоре отпустили домой. По информации местных источников, инцидент произошёл на парковке, которая, хотя и очищалась от снега и льда, могла содержать скрытые участки с наледью. Уточняется также, что пострадавшая шла по специально отведённой для пешеходов дорожке. В настоящее время проводится расследование обстоятельств этого трагичного происшествия, сообщает ТНВ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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