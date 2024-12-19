Из ДРКБ выписали детей, которые отравились угарным газом

Детей из Казани, пострадавших от отравления угарным газом, успешно выписали из ДРКБ.

Мальчики в возрасте восьми и шести лет, а также их брат, родившийся в этом году, чувствуют себя хорошо, как заверили врачи.

В квартире были установлены газовая плита и водонагревательная колонка, последняя проверка которых состоялась 26 декабря прошлого года. После происшествия специалисты провели проверку вентиляции и отключили плиту с колонкой, а газ у соседей временно приостановлен.

Специалисты настоятельно рекомендуют консультироваться с профессионалами перед установкой пластиковых окон и систем принудительной вентиляции. Кажущееся улучшение условий жизни может обернуться настоящей трагией, если не учесть все нюансы безопасности, сообщает Татар-Информ.