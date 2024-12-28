Туристы отменяют брони в казанских отелях после атаки беспилотников
Алиса Петрова
После недавней атаки беспилотников в Казани владельцы гостиниц столкнулись с волной отмен бронирований.
Как сообщают отельеры, средняя загрузка номеров в праздничные дни составит всего 70–80%, а в некоторых отелях уровень упал до 25%.
Эксперты отмечают, что спад вызван не только тревожными новостями, но и стремлением туристов сэкономить. Всё больше гостей предпочитают краткосрочную аренду квартир и апартаментов, где стоимость проживания оказывается более доступной на фоне подорожания гостиничных услуг.
Таким образом, праздничный сезон, который обычно приносит высокий поток туристов, в этом году может не оправдать ожиданий, а рынок гостеприимства Казани столкнётся с дополнительными вызовами, сообщает Казань на максималках.
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