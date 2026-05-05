Татарстан выделит миллиард рублей на развитие ИИ

Диляра Аминова
Республика Татарстан направит 1 млрд рублей на реализацию государственной программы развития технологий искусственного интеллекта в 2026 году. Об этом сообщило Министерство финансов региона.

Финансирование предусмотрено в рамках стратегии развития цифровой экономики и технологического сектора Татарстана. Средства будут использованы для поддержки исследований, разработок и внедрения решений на базе искусственного интеллекта.

Программа направлена на укрепление позиций региона в сфере высоких технологий и создание условий для развития инновационных компаний. Инвестиции охватят различные отрасли экономики, включая производство, логистику и услуги.

Республика рассчитывает привлечь дополнительное частное финансирование и федеральную поддержку для расширения программы. Реализация проекта планируется в тесном сотрудничестве с научными учреждениями и технологическими компаниями региона.

