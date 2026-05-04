Татарстан выделит 650 млн рублей на благоустройство шести районов

Правительство Татарстана направит 650 млн рублей на создание комфортной городской среды в шести муниципальных районах в 2026 году. Средства будут использованы в Аксубаевском, Алексеевском, Высокогорском, Кукморском, Мензелинском и Тетюшском районах. Финансирование включает 474,6 млн рублей из государственного бюджета республики.

Эти районы победили в конкурсе лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений, проводившемся в 2025 году среди регионов России. Работы будут реализованы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Федеральный проект стартовал в 2019 году как часть национального проекта «Жильё и городская среда». С 2025 года он интегрирован в национальный проект «Инфраструктура для жизни» и продлён до 2030 года, что позволит продолжить работы по улучшению городской среды в регионах.