Татарстан увеличит пособия семьям с тройней до 100 тысяч

В Татарстане готовится указ об расширении социальной поддержки семей, в которых рождаются трое и более детей одновременно. Документ находится на антикоррупционной экспертизе и ожидает подписания.

Единовременное пособие на каждого ребенка из многодетного рождения увеличится с 10 до 100 тысяч рублей. Кроме того, семьи будут получать ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума для детей на каждого ребенка до полутора лет.

Новая система предусматривает автоматический перерасчет пособий при изменении величины прожиточного минимума. Семьям не потребуется подавать дополнительные заявления — все корректировки будут производиться в беззаявительном порядке.

Мера направлена на стимулирование рождаемости и поддержку многодетных семей в регионе. Ранее в Татарстане также увеличили выплаты для молодых матерей в сельской местности.