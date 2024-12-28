Татарстан собрал рекордные 3,8 млн тонн зерна

Татарстан установил новый рекорд по сбору зерна, достигнув 3,8 миллиона тонн. Этот результат стал возможен благодаря не только усилиям аграриев, но и благоприятной погоде.

Из общего объема зернового урожая на долю пшеницы приходится 2,2 миллиона тонн, ячменя — 967 тысяч тонн, а кукурузы — 267 тысяч тонн. В животноводстве также наблюдается рост: ожидается увеличение производства молока на 70 тысяч тонн, а объем яиц вырастет на 2,4%.

Глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров отметил, что Татарстан достиг полной самодостаточности в производстве как сельхозпродукции, так и животноводческой продукции, сообщает Татар-Информ.

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