Татарстан собрал рекордные 3,8 млн тонн зерна
Зерновозы Татарстан ,Удмуртия,Башкирия,Самара (ВК)
Татарстан установил новый рекорд по сбору зерна, достигнув 3,8 миллиона тонн. Этот результат стал возможен благодаря не только усилиям аграриев, но и благоприятной погоде.
Из общего объема зернового урожая на долю пшеницы приходится 2,2 миллиона тонн, ячменя — 967 тысяч тонн, а кукурузы — 267 тысяч тонн. В животноводстве также наблюдается рост: ожидается увеличение производства молока на 70 тысяч тонн, а объем яиц вырастет на 2,4%.
Глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров отметил, что Татарстан достиг полной самодостаточности в производстве как сельхозпродукции, так и животноводческой продукции, сообщает Татар-Информ.
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