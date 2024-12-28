Новости Татарстана
· 16+ · Даниил Мурзов

Татарстан собрал рекордные 3,8 млн тонн зерна

Татарстан установил новый рекорд по сбору зерна...

Зерновозы Татарстан ,Удмуртия,Башкирия,Самара (ВК)

Подписаться в Telegram

Татарстан установил новый рекорд по сбору зерна, достигнув 3,8 миллиона тонн. Этот результат стал возможен благодаря не только усилиям аграриев, но и благоприятной погоде.

Из общего объема зернового урожая на долю пшеницы приходится 2,2 миллиона тонн, ячменя — 967 тысяч тонн, а кукурузы — 267 тысяч тонн. В животноводстве также наблюдается рост: ожидается увеличение производства молока на 70 тысяч тонн, а объем яиц вырастет на 2,4%.

Глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров отметил, что Татарстан достиг полной самодостаточности в производстве как сельхозпродукции, так и животноводческой продукции, сообщает Татар-Информ.

Ранее сообщалось, что Казанца отправили в СИЗО после стрельбы в фитнес-клубе Набережных Челнов

Также сообщалось, что В Бугульминском районе ДПС помогли водителю фуры выбраться из снежной ловушки

Читайте также: В Набережных Челнах предложили увековечить память Леонида Брежнева

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани прозвучали сирены: жителей призвали сохранять спокойствие

Гид по скидкам Казани

день назад

Куда переехать в 2025 году? Лучшие предложения от застройщиков Казани

тараканы в квартире уничтожить цена

Новости Казани

19 часов назад

В Казани торговый центр «Мега» эвакуировали

Новости России

3 дня назад

Опрос ВТБ: более половины жителей ПФО хотят знать доход своего партнера

замена масла в вариаторе рено колеос в Новосибирске

Новости Казани

19 часов назад

Первый этап проекта кольцевой железной дороги Казани выходит на финишную прямую

Новости Татарстана

3 часа назад

Граждане и бизнес будут плать больше налогов в 2025 году

Новости Татарстана

день назад

Татарстанцам объяснили почему тарифы ЖКХ вырастут в 2025 году

Новости Казани

5 часов назад

В Казани открылась самая большая поликлиника в «Салават Купере»

Новости Казани

день назад

В аэропорту Казани задержали два рейса на вылет и 12 рейсов на прилёт
Новости Казани
3 дня назад

Стоимость проезда в Казани планируют увеличить до 43 рублей

С наступлением нового года казанцам может грози...

Новости Казани

26 минут назад

Ильгиз Зайниев займет должность директора театра Камала

Важное в РТ

3 часа назад

Татарстанцам напомнили, как обезопасить свою квартиру перед праздниками

Новости Татарстана

41 минуту назад

Жителю Татарстана восстановили подвижность нижней челюсти после 28 лет травмы

Новости Казани

56 минут назад

Метро Казани побило рекорд по пассажиропотоку
В Татарстане госдолг сократился на 11,7 миллиар...
Новости Татарстана
3 часа назад

В Татарстане госдолг сократился на 11,7 миллиарда рублей

Новости Татарстана

час назад

Татарстан собрал рекордные 3,8 млн тонн зерна

Новости Татарстана

2 часа назад

Усадьбу Валиуллы Бакирова XIX века отреставрируют

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане запланирована приватизация пяти акционерных обществ в 2025 году
В ВТБ определили регионы с самыми большими люби...
Новости России
5 дней назад

В ВТБ определили регионы с самыми большими любителями мандаринов