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В Чистопольском районе автомобили столкнулись в массовом ДТП, один человек погиб

В Чистопольском районе произошла ужасная дорожн...

ГАИ РТ

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В Чистопольском районе произошла ужасная дорожно-транспортная происшествие, унесшее жизнь одного человека.

По информации, предоставленной ГИБДД Татарстана, все началось с того, что «Лада ВИС» влетела в «Ладу Веста», которая двигалась перед ней. После этого водитель «Лады ВИС» потерял контроль и выехал на встречную полосу, где столкнулся Kia. К сожалению, пассажирка «Лады ВИС» не смогла выжить. В то же время водитель и двое пассажиров Kia были госпитализированы с ранениями. В настоящее время специалисты выясняют все детали и обстоятельства этой трагической аварии, пытаясь понять, что именно стало причиной столь серьезного инцидента, сообщает КП Казань.

Ранее сообщалось, что ФК «Рубин» планирует получить в команду боснийского защитника Наиля Омеровича

Также сообщалось, что Рустам Минниханов встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

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