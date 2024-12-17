Специалисту «Главтатдортранса» из Челнов дали взятку в виде путевки в санаторий

В Набережных Челнах бывший главный специалист «Главтатдортранса» был задержан по обвинению в превышении служебных полномочий и получении взяток.

Согласно данным следствия, подозреваемый, будучи прекрасно осведомлённым о низком качестве дорожных работ на одном из объектов, всё равно подписал акт приёмки, тем самым обманув общественность и государство. В качестве вознаграждения за своё "содействие" он получил денежные средства от подрядчика. Кроме того, на его счету числится ещё один случай коррупционной деятельности: он принял взятку в виде путёвки в санаторий от частной компании в обмен на свои услуги по покровительству, сообщает Челнинские известия.

Ранее сообщалось, что Объём инвестиций в Татарстан за десять лет увеличился в два раза

Также сообщалось, что В Чистопольском районе автомобили столкнулись в массовом ДТП, один человек погиб

Читайте также: Боснийский защитник Наиль Омерович может стать частью ФК «Рубин»