Суд взыскал с «Туполева» свыше 12 млрд рублей в пользу «Татнефти»

Арбитражный суд Татарстана полностью удовлетворил иск нефтяной компании «Татнефть» к авиастроительному предприятию «Туполев». Взысканная сумма составила 11,7 млрд рублей неосновательного обогащения и 276 млн рублей процентов, всего более 12 млрд рублей.

Спор возник из-за невыполненных обязательств по поставке самолетов. В 2022 году «Татнефть» заключила контракт на четыре пассажирских лайнера Ту-214 стоимостью почти 29 млрд рублей. Компания перечислила авансом 22,9 млрд рублей. Позже объем заказа сократили до двух самолетов, и «Туполев» должен был вернуть более 11 млрд рублей предоплаты.

По условиям договора первые два борта должны были поступить в октябре 2024 года, вторая пара — в сентябре 2025-го. Однако самолеты не были поставлены, а авиастроители вернули деньги только за один самолет. К лету 2023 года остаток в размере 5,6 млрд рублей так и не поступил «Татнефти».

Первый иск был подан в конце 2024 года. Летом 2025 года суд обязал «Туполев» выплатить около 6 млрд рублей. Второй иск на 11,7 млрд рублей теперь полностью удовлетворен судом. «Туполев» ранее просил рассрочку, ссылаясь на финансовые трудности и необходимость выполнения государственного оборонного заказа, однако суд встал на сторону нефтяников.

