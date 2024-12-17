Объём инвестиций в Татарстан за десять лет увеличился в два раза

За последние десять лет Татарстан продемонстрировал впечатляющий рост объёма инвестиций, увеличив их более чем в два раза.

Это позволило республике занять лидирующую позицию в Приволжском федеральном округе и шестое место в масштабах всей страны. На заседании Клуба инвесторов РТ в Казани премьер-министр Алексей Песошин поделился этими достижениями.

Талия Минуллина, руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана, представила важные результаты текущего года: общий объём инвестиций в основной капитал достиг 845,3 миллиарда рублей, из которых 706,4 миллиарда рублей пришлись на частные вложения без учёта бюджетных средств.

Среди ключевых инвестиционных трендов этого года выделяются заметный рост в сферах логистики, внутреннего туризма и интеллектуальной собственности. Инвесторы охотно делились успехами своих проектов в республике и строили планы на будущее.

Алексей Песошин выразил благодарность всем инвесторам за их вклад в экономическое развитие региона и страны в целом, подчеркнув, что совместная работа приносит ощутимые результаты и способствует значительным успехам. Татарстан продолжает привлекать внимание и интерес инвесторов, создавая благоприятные условия для дальнейшего роста и процветания.