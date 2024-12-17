ФК «Рубин» планирует получить в команду боснийского защитника Наиля Омеровича

Казанский футбольный клуб «Рубин» заинтересовался услугами защитника из Боснии Наиля Омеровича.

По информации источников, команда активно ищет возможности для усиления своих позиций на флангах обороны. Агент игрока Иван Йолич подтвердил, что Омерович проявляет интерес к российскому чемпионату, но при этом опроверг слухи о каких-либо переговорах с «Рубином».

На данный момент 22-летний защитник является частью клуба «Осиек», с которым у него контракт до лета 2026 года, сообщает Реальное Время.

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