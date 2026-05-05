Скорая помощь Чистополя выполнила 450 выездов за неделю

За прошедшую неделю бригады скорой медицинской помощи Чистопольской центральной районной больницы провели 450 выездов. Из них 39 выездов совершены в районные населённые пункты.

Госпитализация потребовалась 209 пациентам. В стационар доставлены 32 ребёнка, включая одного младенца в возрасте до года.

По данным больницы, за неделю поступило 16 обращений с жалобами на симптомы респираторных заболеваний. Среди них семь обращений от детей.