Новости Татарстана

Семьям погибших бойцов СВО вручили государственные награды

Диляра Аминова Редактор выходного дня
В Нижнекамском ЗАГСе прошла церемония вручения государственных наград семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. На мероприятие собрались родственники героев — родители, супруги и дети.

В ходе торжественного события награды передали близким погибших бойцов. Среди получивших награды — супруга одного из военнослужащих Виктория, чей муж отдал жизнь при выполнении боевых задач.

Мероприятие организовано в целях признания подвига военнослужащих и оказания поддержки их семьям. Государство отмечает вклад героев в защиту страны через вручение официальных наград их близким.

Такие церемонии проводятся регулярно в различных регионах России как дань уважения к павшим защитникам и их семьям.

