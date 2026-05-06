Семьям погибших бойцов СВО вручили государственные награды
В Нижнекамском ЗАГСе прошла церемония вручения государственных наград семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. На мероприятие собрались родственники героев — родители, супруги и дети.
В ходе торжественного события награды передали близким погибших бойцов. Среди получивших награды — супруга одного из военнослужащих Виктория, чей муж отдал жизнь при выполнении боевых задач.
Мероприятие организовано в целях признания подвига военнослужащих и оказания поддержки их семьям. Государство отмечает вклад героев в защиту страны через вручение официальных наград их близким.
Такие церемонии проводятся регулярно в различных регионах России как дань уважения к павшим защитникам и их семьям.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец