С 2025 года стоимость проезда в транспорте Елабуги увеличится

В Елабуге готовятся значительные изменения цен на билеты в общественном транспорте: с 2025 года стоимость проезда поднимется до 40 рублей.

Такое решение обусловлено недавним ростом цен на топливо, страховки и другими расходами перевозчиков, которые ощутимо увеличились за последние 7 месяцев. Кроме того, отмечается и повышение зарплат для водителей, что также влияет на формирование новых тарифов. На данный момент стоимость проезда составляет 35 рублей, но вскоре пассажирам придется раскошелиться чуть больше, сообщает KazanFirst.

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