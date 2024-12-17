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С 2025 года стоимость проезда в транспорте Елабуги увеличится

В Елабуге готовятся значительные изменения: с 2...

Дарья Порсева

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В Елабуге готовятся значительные изменения цен на билеты в общественном транспорте: с 2025 года стоимость проезда поднимется до 40 рублей.

Такое решение обусловлено недавним ростом цен на топливо, страховки и другими расходами перевозчиков, которые ощутимо увеличились за последние 7 месяцев. Кроме того, отмечается и повышение зарплат для водителей, что также влияет на формирование новых тарифов. На данный момент стоимость проезда составляет 35 рублей, но вскоре пассажирам придется раскошелиться чуть больше, сообщает KazanFirst.

Ранее сообщалось, что Объём инвестиций в Татарстан за десять лет увеличился в два раза

Также сообщалось, что В Чистопольском районе автомобили столкнулись в массовом ДТП, один человек погиб

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