РКН усилит контроль над обходами интернет-блокировок

Роскомнадзор запускает масштабную кампанию по мониторингу и контролю попыток обхода интернет-блокировок.

В соответствии с новым приказом, все операторы связи обязаны предоставлять данные о пользователях, которые используют специальные инструменты для доступа к запрещённым ресурсам. Эта мера направлена на защиту граждан от нежелательной информации и обеспечение безопасности в сети.

Операторы будут использовать технические решения, разработанные ещё в 2019 году, чтобы выявлять и ограничивать доступ к заблокированным сайтам. Новые правила вступят в силу в течение ближайостранством, сообщает АвтоРадио.

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