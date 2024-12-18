РКН усилит контроль над обходами интернет-блокировок
Даниил Мурзов
Роскомнадзор запускает масштабную кампанию по мониторингу и контролю попыток обхода интернет-блокировок.
В соответствии с новым приказом, все операторы связи обязаны предоставлять данные о пользователях, которые используют специальные инструменты для доступа к запрещённым ресурсам. Эта мера направлена на защиту граждан от нежелательной информации и обеспечение безопасности в сети.
Операторы будут использовать технические решения, разработанные ещё в 2019 году, чтобы выявлять и ограничивать доступ к заблокированным сайтам. Новые правила вступят в силу в течение ближайостранством, сообщает АвтоРадио.
Ранее сообщалось, что Житель Бугульмы изнасиловал дочь знакомых и заснял это на видео
Также сообщалось, что Известный блогер и стилист Земфира Султанова ушла из жизни в Челнах
Читайте также: Начальника отдела минземимущества Ильшата Аминова задержали
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец