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Житель Бугульмы изнасиловал дочь знакомых и заснял это на видео

В Татарстане житель Бугульмы, 54-летний мужчина...

Катя Царева

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В Татарстане житель Бугульмы, 54-летний мужчина, оказался под подозрением в изнасиловании несовершеннолетней дочери своих знакомых, для которых он выполнял ремонтные работы.

Как сообщает УМВД по республике, трагедия произошла в тот момент, когда родители девочки отсутствовали дома.

Злоумышленник не только совершил отвратительный поступок, но и зафиксировал его на видео, которое затем смонтировал и разослал своим контактам в мессенджерах. Этот поступок вызвал бурю негодования и возмущения среди общественности. Вскоре информация о случившемся стала известна, и подозреваемого удалось задержать.

Кроме того, в его телефоне была найдена непристойная переписка с другими детьми, что добавляет ещё больше ужасов к этой уже шокирующей истории. В настоящее время ведётся расследование, а общественность требует справ, сообщает Газета.ру.

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