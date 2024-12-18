В Набережных Челнах ушла из жизни талантливый блогер и стилист Земфира Султанова. На протяжении последнего года она мужественно боролась с раком, оставаясь лучиком света для своих подписчиков.

Даже в самые трудные моменты она делилась своими переживаниями и надеждой на выздоровление, вдохновляя многих на сбор средств для своего лечения.

Земфира была не только мастерицей креативных образов и преображений, но и верным помощником для одиноких сердец, помогая им найти свою любовь. Её уникальный стиль и жизнерадостность оставили неизгладимый след в сердцах тех, кто её знал.

Прощание с Земфирой состоится сегодня в 12:45 у городского морга, где друзья и близкие смогут отдать дань уважения этой замечательной женщине, сообщает Вести Татарстан.