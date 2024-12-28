Ребенок пострадал на детской площадке в Татарстане по вине халатных рабочих

В Татарстане произошел неприятный инцидент, который привел к ответственности главы сельского поселения за халатность.

В селе Сулы-Саклово, расположенном в Сармановском районе, на детской площадке пострадал ребенок из-за небрежности местных властей. В 2022 году игровые конструкции были установлены без необходимых проверок и документов.

Следствие выявило, что глава поселения не только проигнорировала необходимость заключения договора с подрядчиками, но и допустила к работе неквалифицированных рабочих. Одним из установленных объектов оказался тренажер «рукоход», который был смонтирован крайне некачественно. Более того, участок работ оставался открытым и не был огражден, что сделало его опасным для детей. Этот случай стал ярким примером того, как пренебрежение к безопасности может привести к печальным последствиям.

11 апреля 2023 года, когда ребенок использовал «рукоход», конструкция не выдержала нагрузки и рухнула, травмировав 11-летнюю девочку. В результате несчастного случая глава сельсовета была признана виновной и оштрафована за допущенную халатность.

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