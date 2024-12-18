Проезд в Челнах подорожает до 40 рублей с 1 января

С 1 января стоимость проезда в общественном транспорте Набережных Челнов составит 40 рублей.

Это изменение связано с ростом цен на электроэнергию, топливо, техническое обслуживание и зарплаты работников. Водители будут зарабатывать в среднем 60 тысяч рублей, а кондукторы — 38 тысяч. На городских маршрутах функционирует 307 транспортных единиц, которые ежегодно обслуживают порядка 28,5 миллиона пассажиров.

Ранее сообщалось, что Специалисту «Главтатдортранса» из Челнов дали взятку в виде путевки в санаторий

Также сообщалось, что В Чистопольском районе автомобили столкнулись в массовом ДТП, один человек погиб

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