В Казани задержали водителя, прокатившего на капоте машины 2 парней у Кремля
ДПС
В Госавтоинспекции обнаружили человека, который катался на капоте и крыше около Казанского Кремля, после публикации «Злого Казанца».
Им оказался житель Московского района города, 1998 г. р. На мужчину уже составлены 4 протокола об административном правонарушении.
Казанец дал клятвенное обещание больше не нарушать правила дорожного движения.
Верхом на авто: лихачи проехались на крыше машины у Казанского Кремля Татарстана.
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