В Казани задержали водителя, прокатившего на капоте машины 2 парней у Кремля

В Госавтоинспекции обнаружили человека, который катался на капоте и крыше около Казанского Кремля, после публикации «Злого Казанца».

Им оказался житель Московского района города, 1998 г. р. На мужчину уже составлены 4 протокола об административном правонарушении.

Казанец дал клятвенное обещание больше не нарушать правила дорожного движения.

Верхом на авто: лихачи проехались на крыше машины у Казанского Кремля Татарстана.