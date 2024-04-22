Верхом на авто: лихачи проехались на крыше машины у Казанского Кремля Татарстана

В районе Кремля в Казани молодые люди прокатились на капоте и крыше автомобиля. Об этом свидетели рассказали в телеграм-канале.

По словам автора публикации, жара на всех влияет по-разному. Он заявил, что возможно парням напекло и они решили освежиться.

Однако не все восприняли это в юмором и были возмущены таким поступком.

Ранее мы писали о том, что танцовщица из Казани Камилла Исмагилова победила в телеконкурсе «Большой балет».