Погода в Татарстане станет ещё хуже в ближайшие сутки

В течение следующих суток Татарстан столкнется с неблагоприятными погодными условиями, которые могут существенно усложнить жизнь автолюбителям и пешеходам.

Ожидаются метели, ограничивающие видимость до 2 км, а также обильные снегопады. Кроме того, ветер будет дуть с порывами до 14 м/с, создавая дополнительные неудобства. На дорогах ожидается образование гололедицы, что делает их особенно опасными для движения, сообщает ЧЕЛНЫ ОНЛАЙН.

Ранее сообщалось, что Объём инвестиций в Татарстан за десять лет увеличился в два раза

Также сообщалось, что В Чистопольском районе автомобили столкнулись в массовом ДТП, один человек погиб

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