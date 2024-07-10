Самолет, который летел в Казань, экстренно сел в Самаре
Екатерина Елисеева
Воздушное судно, которое летело из Антальи (Турция) в Казань экстренно приземлился в Самаре. Причина остановки - техническая неисправность.
В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре рассказали, что в самолете было 10 сотрудников и 339 пассажиров. Судно после произошедшего было отстранено от работы до выяснения обстоятельств и причин неисправности.
По этой причине также был задержан рейс Казань-Анталья.
Ранее мы писали о том, что Альметьевск в топе-30 городов РФ по загрязненному воздуху.
В Альметьевске, Чите, Самаре и Новодвинске заметили превышение сероводорода. Помимо этого, вредные вещества есть в Кемерово, Красноярске, Норильске и т.д.
Кроме того, мы говорили, что мигрантов из Узбекистана хотят завозить для строек в Татарстан. Ответственность за иностранцев будет нести работодатель.
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