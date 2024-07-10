Самолет, который летел в Казань, экстренно сел в Самаре

Воздушное судно, которое летело из Антальи (Турция) в Казань экстренно приземлился в Самаре. Причина остановки - техническая неисправность.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре рассказали, что в самолете было 10 сотрудников и 339 пассажиров. Судно после произошедшего было отстранено от работы до выяснения обстоятельств и причин неисправности.

По этой причине также был задержан рейс Казань-Анталья.

Ранее мы писали о том, что Альметьевск в топе-30 городов РФ по загрязненному воздуху.

В Альметьевске, Чите, Самаре и Новодвинске заметили превышение сероводорода. Помимо этого, вредные вещества есть в Кемерово, Красноярске, Норильске и т.д.

Кроме того, мы говорили, что мигрантов из Узбекистана хотят завозить для строек в Татарстан. Ответственность за иностранцев будет нести работодатель.