Прогулочный самолёт упал в пгт Камское Устье и вспыхнул
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По предварительным данным, кукурузник упал около кемпинга и загорелся.
Свидетели происшествия вытащили из кабины мужчину с множественными переломами, он находился в сознании. Однако сейчас неизвестно, есть ли ещё кто-то в воздушном судне. Огонь уже потушили, пишет Mash Iptash.
Ранее мы писали о том, что самолет, который летел в Казань, экстренно сел в Самаре.
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