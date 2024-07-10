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Прогулочный самолёт упал в пгт Камское Устье и вспыхнул

Свидетели происшествия вытащили из кабины мужчину с множественными переломами

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По предварительным данным, кукурузник упал около кемпинга и загорелся.

Свидетели происшествия вытащили из кабины мужчину с множественными переломами, он находился в сознании. Однако сейчас неизвестно, есть ли ещё кто-то в воздушном судне. Огонь уже потушили, пишет Mash Iptash.

Ранее мы писали о том, что самолет, который летел в Казань, экстренно сел в Самаре.

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