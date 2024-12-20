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Объём интернет-торговли Татарстана вырос на 50%

В Татарстане наблюдается впечатляющий рост инте...

Екатерина Кузьминых

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В Татарстане наблюдается впечатляющий рост интернет-торговли: за прошедший год оборот этой сферы увеличился почти на 50%, составив 122 миллиарда рублей.

Этот показатель значительно опережает средние значения как по Приволжскому федеральному округу, так и по всей России. Стимулом для такого динамичного роста стала недавно принятая программа, нацеленная на развитие онлайн-коммерции. В результате этого ожидается, что число онлайн-предпринимателей в регионе вырастет до 100 тысяч, что откроет новые возможности для бизнеса и укрепит экономику Татарстана.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин: Зарплаты в России в реальном выражении в 2024 подросли на 9%

Также сообщалось, что МВД РТ дало комментарий по делу пенсионерки, которая обратилась к Путину

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