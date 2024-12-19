Челнинка замуровала себя в машине, чтобы авто не забрали приставы

В Набережных Челнах развернулась настоящая драма, когда местная жительница решила провести экстраординарный акт протеста, забаррикадировавшись в своем элегантном тёмно-сином BMW.

Причиной этого поступка стала внушительная задолженность по штрафам за нарушения правил дорожного движения — целых 120 тысяч рублей.

Когда судебные приставы решили взыскать долг и остановили её автомобиль в Казани, женщина впала в панику. В попытке избежать неприятностей, она закрылась в своём «железном коне», но после продолжительных переговоров и уговариваний ей всё же пришлось пок должница не расплатится с долгами, её любимое авто будет выставлено на аукцион. Эта история привлекла внимание благодаря пресс-службе республиканского Управления судебных приставов, напоминающей о том, что финансовые обязательства нужно выполнять, чтобы избежать подобных ситуаций, сообщает Татар-Информ.