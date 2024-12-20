МВД РТ дало комментарий по делу пенсионерки, которая обратилась к Путину

МВД России сделало заявление по делу пенсионерки из Казани, которая обратилась за помощью к Владимиру Путину. Это дело получило широкий резонанс после того, как Елена Маркелова на прямой линии с президентом рассказала о своей беде.

Следователи продолжают работать над уголовным делом, возбужденным по факту мошенничества против пенсионерки. Маркелова оказалась в крайне сложной ситуации: она стала жертвой обмана и была вынуждена взять несколько кредитов, в результате чего теперь должна выплатить колоссальные 1,9 миллиона рублей.

Ситуация начала развиваться ещё в сентябре, когда мошенники связались с женщиной под предлогом записи на диспансеризацию. Как уточнила Волк, сейчас ведется активная работа по установлению владельцев счетов, на которые были переведены похищенные средства.

Это дело стало важным напоминанием о растущих рисках мошенничества и необходимости более тщательной защиты граждан от злоумышленников, сообщает Российская Газета