Владимир Путин оценцил темпы инфляции и рост зарплат россиян

В своем последнем обращении президент Владимир Путин поделился обнадеживающими новостями о состоянии российской экономики.

Он сообщил, что рост промышленности достиг впечатляющих 4,4%, а перерабатывающий сектор демонстрирует еще более внушительные показатели — 8,1%. В отдельных отраслях рост может быть даже выше.

Путин отметил, что в 2024 году реальные зарплаты россиян увеличились на 9%. Однако он также выразил обеспокоенность по поводу инфляции, которую назвал тревожным сигналом. Президент подчеркнул, что экономика разогрета, но настоящие доходы граждан продолжают расти.

Говоря о масштабе российской экономики, Путин отметил, что Россия занимает первое место в Европе и четвертое в мире по объему ВВП. Однако он предостерег от "засыпания" на лаврах этих достижений. За последние два года экономический рост составил около 8%, что значительно превосходит результаты США (5-6%) и еврозоны (1%).

Путин также уточнил, что говорит об инфляции на основе усредненных показателей, подчеркивая необходимость бдительности в условиях текущей экономической ситуации.