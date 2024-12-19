Новости Татарстана
· 16+ · Даниил Мурзов

Владимир Путин оценцил темпы инфляции и рост зарплат россиян

В своем последнем обращении президент Владимир ...

rutube.ru

Подписаться в Telegram

В своем последнем обращении президент Владимир Путин поделился обнадеживающими новостями о состоянии российской экономики.

Он сообщил, что рост промышленности достиг впечатляющих 4,4%, а перерабатывающий сектор демонстрирует еще более внушительные показатели — 8,1%. В отдельных отраслях рост может быть даже выше.

Путин отметил, что в 2024 году реальные зарплаты россиян увеличились на 9%. Однако он также выразил обеспокоенность по поводу инфляции, которую назвал тревожным сигналом. Президент подчеркнул, что экономика разогрета, но настоящие доходы граждан продолжают расти.

Говоря о масштабе российской экономики, Путин отметил, что Россия занимает первое место в Европе и четвертое в мире по объему ВВП. Однако он предостерег от "засыпания" на лаврах этих достижений. За последние два года экономический рост составил около 8%, что значительно превосходит результаты США (5-6%) и еврозоны (1%).

Путин также уточнил, что говорит об инфляции на основе усредненных показателей, подчеркивая необходимость бдительности в условиях текущей экономической ситуации.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«До 90 тысяч рублей за день»: аниматор из Казани рассказал о работе Деда Мороза

Важное в РТ

день назад

В Татарстане растет количество компаний, пользующихся отраслевыми решениями Сбера

уничтожение клещей балашиха

Новости Татарстана

день назад

Начальника отдела минземимущества Ильшата Аминова задержали

Важное в РТ

2 дня назад

Более 330 тысяч жителей Татарстана пользуются подписками СберПрайм

шугаринг рук в Москве

Лонгриды

17 часов назад

«Учителей никто не уважает»: почему в РТ острый дефицит педагогов

Новости Татарстана

день назад

Сына главы Квалификационной коллегии судей РТ подозревают в поддержке терроризма

Новости Татарстана

день назад

Хакеры взломали фотографа из Татарстана и слили откровенные снимки 2 женщин

Новости Татарстана

23 часа назад

Житель Бугульмы изнасиловал дочь знакомых и заснял это на видео

Новости Татарстана

23 часа назад

Популярный в Челнах блогер и стилист Земфира Султанова ушла из жизни
Новости Казани
день назад

4 млрд рублей выделили на обновление общественного транспорта Казани

Казань осуществила значительный прорыв в обновл...

Новости Татарстана

10 минут назад

Президент России высказался о том, когда ВСУ выбьют из Курской области

Важное в РТ

23 часа назад

Президентом Федерации шахмат Республики Татарстан избран Руслан Салимов

Новости Татарстана

40 минут назад

Владимир Путин оценцил темпы инфляции и рост зарплат россиян

Новости Казани

час назад

На капремонт МКДЦ выделят более 500 млн рублей
В Казани по факту гибели рабочего 13 декабря во...
Новости Казани
2 дня назад

В Казани по факту гибели рабочего 13 декабря возбуждено дело

Новости Татарстана

час назад

Убившей брата-инвалида жительнице Татарстана вынесли приговор

Новости Татарстана

час назад

Глава РТ принял участие в церемонии передачи новых троллейбусов для Казани

Новости Казани

час назад

Скотобойня XIX века получила статус объекта культурного наследия
Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на л...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать