Ночью удар молнии уничтожил клуб в селе Ислейтар Атнинского района Татарстана

Ночью молния ударила в здание сельского клуба в Атнинском районе. Из-за этого в селе Ислейтар начался пожар. Об этом нам сообщили очевидцы.

Местные жители обеспокоены тем, что сгорело единственное место развлечений населения, там располагалась библиотека, а в праздники проводили концерты, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что в Казани задержали водителя, прокатившего на капоте машины 2 парней у Кремля.