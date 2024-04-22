Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Ночью удар молнии уничтожил клуб в селе Ислейтар Атнинского района Татарстана

Ночью удар молнии уничтожил клуб в селе Ислейтар Атнинского района Татарстана

pixabay.com

Подписаться в Telegram

Ночью молния ударила в здание сельского клуба в Атнинском районе. Из-за этого в селе Ислейтар начался пожар. Об этом нам сообщили очевидцы.

Местные жители обеспокоены тем, что сгорело единственное место развлечений населения, там располагалась библиотека, а в праздники проводили концерты, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что в Казани задержали водителя, прокатившего на капоте машины 2 парней у Кремля.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане запретят строить в 24 зонах подтопления

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения

кусают ли клопы животных

Новости Казани

день назад

В Казани отреставрируют бывшую Никольскую единоверческую церковь

Полезное

3 дня назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

сколько стоит шпаклевка стен за квадратный метр в Москве

Новости Казани

9 часов назад

Городу-побратиму Казани Гуанчжоу угрожает масштабное наводнение

Новости Татарстана

день назад

Казанская блогерша, которая обманула татарстанцев, снова продает туры

Новости Казани

22 часа назад

В Казани загорелись строительные леса на стройке гостиниц у «Миллениума»

Новости Татарстана

день назад

Смертельное ДТП произошло на автодороге «Казань – Оренбург»

Новости Татарстана

день назад

В понедельник татарстанцев ожидает 29-градусная жара
Новости Казани
3 часа назад

Артист Дмитрий Певцов станет хедлайнером празднования Дня Победы в Казани

Артист Дмитрий Певцов станет хедлайнером празднования Дня Победы в Казани

Новости Татарстана

час назад

Набережные Челны оказались выгоднее Казани по доходности вложений в недвижимость

Гид по скидкам Казани

8 часов назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

Новости Татарстана

2 часа назад

Дороги в промзоне Нижнекамска планируют отремонтировать в течение 2 лет

Новости Татарстана

3 часа назад

В Казани 23 апреля стартуют опрессовки тепловодов
В Казани задержали водителя, прокатившего на капоте машины 2 парней у Кремля
Новости Татарстана
2 часа назад

В Казани задержали водителя, прокатившего на капоте машины 2 парней у Кремля

Новости Казани

3 часа назад

Из-за ремонта водопровода два района Казани останутся без воды

Новости Татарстана

4 часа назад

Гендиректором казанского «Водоканала» стал Рустам Абдулхаков

Новости Татарстана

5 часов назад

Главное событие в бизнес-индустрии Татарстана: торжественный финал регионального этапа всероссийского конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Россия" в Татарстане!
Послабление в правилах сдачи экзамена в ГАИ: казанцам рассказали как получить водительские права в 2024 году
Интересное в Казани
4 дня назад

Послабление в правилах сдачи экзамена в ГАИ: казанцам рассказали как получить водительские права в 2024 году