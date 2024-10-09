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Казанец выступил в образе Михаила Боярского в шоу «Ярче звёзд»

В 1 выпуске шоу участвовал 37-летний Матвей Коз...

Предоставлено изданию

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5 октября 2024 года, на ТНТ начался 2-й сезон музыкального шоу перевоплощений «Ярче звёзд». В нем талантливые вокалисты перевоплощаются в своего любимого исполнителя и борются за денежный приз.

В 1 выпуске шоу участвовал 37-летний Матвей Козин из Казани, который "представился" Михаилом Боярским. Команда из 3 человек исполнила песню «Зеленоглазое такси». Известно, что лишь Матвей оказался в следующем этапе.

«Михаил Боярский — это максимально далекий образ для меня, но тем он и интересен», - сказал Матвей.

Во 2 этапе шоу казанец спел песню «Спасибо, родная».

«Я старался сосредоточиться на материале и взаимодействовать со зрителем. Мне кажется, что сольная песня получилась вполне убедительной», - добавил участник.

Во ходе зрительского голосования,мужчина получил 85 баллов. Теперь он может попасть в финал.

Второй сезон шоу «Ярче звёзд» можно смотреть по субботам в 21:00 на телеканале ТНТ.

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