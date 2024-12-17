Казань вошла в пятерку лучших направлений для одиночных путешествий

Казань вновь заявила о себе, заняв почетное место в пятерке самых привлекательных направлений для тех, кто предпочитает путешествовать в одиночку в декабре.

В этом историческом городе туристы проводят в среднем три ночи, наслаждаясь атмосферой за вполне разумную цену — всего 2827 рублей за ночь.

Однако не только Казань привлекает одиноких исследователей: среди фаворитов также остаются Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Краснодар. Эти города продолжают быть магнитом для тех, кто ищет приключений и новых впечатлений в компании лишь самого себя, сообщает ТАТМЕДИА.

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