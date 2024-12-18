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Как у пожилых челнинцев изменился букет болезней

Гериатр Заболотская делится наблюдениями о сост...

Алиса Петрова

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Гериатр Заболотская делится наблюдениями о состоянии здоровья пожилых жителей Набережных Челнов.

По её словам, за последние годы наблюдается рост числа хронических заболеваний, таких как диабет второго типа, сердечно-сосудистые патологии и проблемы с когнитивными функциями. Благодаря усовершенствованным методам диагностики удается выявлять болезни на ранних стадиях, что, в свою очередь, меняет статистические данные и подходы к медицинскому обслуживанию.

Среди основных проблем, с которыми сталкиваются пожилые люди, можно выделить заболевания сердечно-сосудистой системы, остеоартрит и хрупкость костей. Не менее важно обращать внимание лечению для достижения лучших результатов в поддержании здоровья пожилых пациентов, сообщает Челнинские известия.

Ранее сообщалось, что Специалисту «Главтатдортранса» из Челнов дали взятку в виде путевки в санаторий

Также сообщалось, что В Чистопольском районе автомобили столкнулись в массовом ДТП, один человек погиб

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