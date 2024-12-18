Как у пожилых челнинцев изменился букет болезней
Алиса Петрова
Гериатр Заболотская делится наблюдениями о состоянии здоровья пожилых жителей Набережных Челнов.
По её словам, за последние годы наблюдается рост числа хронических заболеваний, таких как диабет второго типа, сердечно-сосудистые патологии и проблемы с когнитивными функциями. Благодаря усовершенствованным методам диагностики удается выявлять болезни на ранних стадиях, что, в свою очередь, меняет статистические данные и подходы к медицинскому обслуживанию.
Среди основных проблем, с которыми сталкиваются пожилые люди, можно выделить заболевания сердечно-сосудистой системы, остеоартрит и хрупкость костей. Не менее важно обращать внимание лечению для достижения лучших результатов в поддержании здоровья пожилых пациентов, сообщает Челнинские известия.
Ранее сообщалось, что Специалисту «Главтатдортранса» из Челнов дали взятку в виде путевки в санаторий
Также сообщалось, что В Чистопольском районе автомобили столкнулись в массовом ДТП, один человек погиб
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