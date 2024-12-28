Новости Татарстана
· 16+ · Даниил Мурзов

Граждане и бизнес будут плать больше налогов в 2025 году

В 2025 году в России вступят в силу изменения н...

Даниил Мурзов

Подписаться в Telegram

В 2025 году в России вступят в силу изменения налоговой системы, которые затронут как граждан, так и бизнес.

В результате реформы, проведённой в 2024 году, налоговая нагрузка на население и предприятия возрастёт. Среди ключевых изменений — внедрение пятиступенчатой шкалы НДФЛ, повышение налога на прибыль для компаний и увеличение госпошлин для граждан.

Особое внимание будет уделено эффективности налогового администрирования, поскольку она окажет решающее влияние на выполнение плана по дополнительным 2,6 трлн рублей, которые необходимо привлечь в госбюджет. Вместе с тем, сохраняются риски, связанные с уклонением от уплаты налогов, а также распространением «серых» зарплат, что может затруднить выполнение намеченных финансовых целей, сообщает КоммерсантЪ.

Ранее сообщалось, что Казанца отправили в СИЗО после стрельбы в фитнес-клубе Набережных Челнов

Также сообщалось, что В Бугульминском районе ДПС помогли водителю фуры выбраться из снежной ловушки

Читайте также: Задержанного в Альметьевске полковника МВД могут уволить с работы

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани прозвучали сирены: жителей призвали сохранять спокойствие

Новости России

день назад

Как криптовалюты изменили финансовые возможности, принципы и стандарты в e-commerce

дератизация мышей

Новости Казани

16 часов назад

В Казани торговый центр «Мега» эвакуировали

Важное в РТ

2 дня назад

В Татарстане почти в 1,5 раза вырос интерес к сервисам по поиску работы

грильято установка цена в Москве

Новости Татарстана

день назад

Задержанного в Альметьевске полковника МВД могут уволить с работы

Новости Татарстана

день назад

Татарстанцам объяснили почему тарифы ЖКХ вырастут в 2025 году

Новости Татарстана

16 часов назад

Казанца отправили в СИЗО после стрельбы в фитнес-клубе Набережных Челнов

Новости Казани

день назад

В аэропорту Казани задержали два рейса на вылет и 12 рейсов на прилёт

Новости Казани

2 часа назад

В Казани открылась самая большая поликлиника в «Салават Купере»
Новости Казани
3 дня назад

Стоимость проезда в Казани планируют увеличить до 43 рублей

С наступлением нового года казанцам может грози...

Новости Татарстана

13 минут назад

Граждане и бизнес будут плать больше налогов в 2025 году

Гид по скидкам Казани

21 час назад

Подарки, которые запомнятся: новогодние сюрпризы для ваших близких в Казани

Новости Татарстана

43 минуты назад

Метеоролог из КФУ рассказал, ждать ли Татарстану морозов на Рождество

Новости Татарстана

час назад

В Набережных Челнах предложили увековечить память Леонида Брежнева
В Татарстане госдолг сократился на 11,7 миллиар...
Новости Татарстана
33 минуты назад

В Татарстане госдолг сократился на 11,7 миллиарда рублей

Новости Татарстана

15 часов назад

Российский фондовый рынок в 2025 году: аналитики прогнозируют впечатляющий рост

Новости Татарстана

16 часов назад

Из Казани стартует ретропоезд: путешествие во времени и истории

Новости Татарстана

17 часов назад

С 1 января 2025 года в Татарстане регистрация собак станет обязательной
Готовьтесь к Новому году без хлопот: где заказа...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Готовьтесь к Новому году без хлопот: где заказать всё для идеального праздничного стола