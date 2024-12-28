Граждане и бизнес будут плать больше налогов в 2025 году

В 2025 году в России вступят в силу изменения налоговой системы, которые затронут как граждан, так и бизнес.

В результате реформы, проведённой в 2024 году, налоговая нагрузка на население и предприятия возрастёт. Среди ключевых изменений — внедрение пятиступенчатой шкалы НДФЛ, повышение налога на прибыль для компаний и увеличение госпошлин для граждан.

Особое внимание будет уделено эффективности налогового администрирования, поскольку она окажет решающее влияние на выполнение плана по дополнительным 2,6 трлн рублей, которые необходимо привлечь в госбюджет. Вместе с тем, сохраняются риски, связанные с уклонением от уплаты налогов, а также распространением «серых» зарплат, что может затруднить выполнение намеченных финансовых целей, сообщает КоммерсантЪ.

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