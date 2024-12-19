Глава РТ принял участие в передаче Казани новых троллейбусов

В Казани прошла яркая передача троллейбусов МАЗ-303Т22, в которой приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов и глава минтранса РТ Фарит Ханифов.

Торжество прошло у величественной Казанской ратуши, став важным событием для города. В этом году Казань пополнилась сразу 39 новыми троллейбусами, что является значительным шагом вперед, особенно учитывая, что в прошлом году было передано всего 25 единиц.

Во время мероприятия Рустам Минниханов осмотрел внутреннее пространство нового троллейбуса. Новые троллейбусы обещают сделать поездки по городу более комфортными и удобными для пассажиров.

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