Погоня за нарушителем в Казани закончилась серией ДТП

В Казани 25-летний водитель Mitsubishi, который, как оказалось, не имел водительских прав, решил уклониться от преследования полицейских и в итоге устроил несколько столкновений на дороге.

Водитель проигнорировал требование остановиться и, увеличив скорость, сначала врезался в забор, а затем в автомобили Chery и Lexus. Патрульный автомобиль также оказался вовлечён в этот инцидент, столкнувшись с нарушителем.

Внутри Mitsubishi находилась компания молодых людей из Марий Эл. К счастью, никто не пострадал в этой ситуации. В настоящее время правоохранительные органы занимаются выяснением всех деталей, сообщает Татарстан-24.