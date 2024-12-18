Благоустройство родника «Акинский ключ» в Казани завершен

В Казани завершилось преображение родника «Акинский ключ», расположенного в Советском районе.

Этот исторический источник, являющийся единственным в жилом массиве Аки, служил жителям города водой еще с 1874 года и теперь снова засиял после благоустройства.

Работы были проведены в рамках масштабного всероссийского проекта «Родники РГО», который ставит перед собой задачу не только улучшения состояния природных источников, но и их охраны. Открытие обновленного родника прошло с участием Романа Фатхутдинова, главы администрации Советского района.

Фатхутдинов призвал местных жителей бережно относиться к новой территории, а также активнее заниматься её озеленением, высаживая цветы. Он подчеркнул важность сохранения этого уникального уголка природы как для самих жителей посёлка Аки, так и для окружающих районов. Теперь «Акинский ключ» станет не только источником живительной влаги, но и излюбленным местом для отдыха и общения людей с природой.