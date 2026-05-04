Глава Чистопольского района награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин подписал указ о государственных наградах для жителей Татарстана. Согласно документу, глава Чистопольского района Дмитрий Иванов получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Награда присуждена за значительный вклад в развитие промышленности, науки, образования, здравоохранения и культуры, а также за укрепление обороноспособности страны. Иванову 53 года. Его профессиональная деятельность связана с Чистопольским районом на протяжении более десяти лет.

Карьера главы включает работу в местном исполкоме (2010–2012 годы), должность в республиканском управлении по охране животного мира, а также возвращение на пост руководителя исполкома в 2014 году. С 2015 года он занимает должность главы муниципального образования.

Тем же указом почетное звание «Заслуженный работник высшей школы России» получили директор Института нефти, химии и нанотехнологий КНИТУ Наталья Башкирцева и профессор аграрного университета Эльмас Нуруллин. Медалями ордена «Родительская слава» награждены четыре жителя региона.