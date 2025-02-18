Глава 2 фирм в Татарстане вместо налоговой перевел 125 млн рублей родителям

В отношении руководителя компаний ООО «ВДДС» и ООО «НУР-1» возбуждено уголовное дело. Мужчину подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму в сотни миллионов рублей.

Следствие полагает, что с 2021 по 2023 год он вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о сделках с 26 контрагентами, что позволило ему избежать уплаты НДС на сумму свыше 299 миллионов рублей. Часть этих средств — более 125 миллионов — была переведена на счета родителей, зарегистрированных как индивидуальные предприниматели, после чего деньги обналичили.

Чтобы узаконить полученные средства, подозреваемый оформил страхование жизни своей сожительницы на 100,5 миллиона рублей, а также приобрёл шесть автомобилей общей стоимостью более 25 миллионов, зарегистрировав их на неё.

По факту выявленных нарушений возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. В настоящее время ведётся расследование, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.