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Жители дома в Челнах пожаловались на ужасное состояние подвала

Жители многоквартирного дома в Набережных Челна...

ГЖИ РТ

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Жители многоквартирного дома в Набережных Челнах выразили недовольство работой управляющей компании ООО ПКФ «Жилкомсервис», обратив внимание на плачевное состояние подвала.

Протекающие трубы, ржавые задвижки и краны системы отопления, а также неисправная система освещения стали настоящей головной болью для жильцов.

После поступивших жалоб инспекторы провели проверку и вскрыли ряд серьезных нарушений. В итоге директор управляющей компании был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 50 000 рублей. Но это не всё: компании выдано предписание о необходимости устранения всех выявленных недостатков и усилении контроля за состоянием общего имущества в доме. Жители надеются, что эти меры помогут улучшить условия проживания и восстановят порядок в их доме. Об этом сообщает ГЖИ РТ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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