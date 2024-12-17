Жители дома в Челнах пожаловались на ужасное состояние подвала

Жители многоквартирного дома в Набережных Челнах выразили недовольство работой управляющей компании ООО ПКФ «Жилкомсервис», обратив внимание на плачевное состояние подвала.

Протекающие трубы, ржавые задвижки и краны системы отопления, а также неисправная система освещения стали настоящей головной болью для жильцов.

После поступивших жалоб инспекторы провели проверку и вскрыли ряд серьезных нарушений. В итоге директор управляющей компании был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 50 000 рублей. Но это не всё: компании выдано предписание о необходимости устранения всех выявленных недостатков и усилении контроля за состоянием общего имущества в доме. Жители надеются, что эти меры помогут улучшить условия проживания и восстановят порядок в их доме. Об этом сообщает ГЖИ РТ.