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В Госсовете РТ наградили победителей Всероссийского конкурса «Парламент-2030»

Этот конкурс собрал свыше 63 тысяч студентов из...

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Этот конкурс собрал свыше 63 тысяч студентов из 78 регионов страны, объединив молодых людей в стремлении укрепить историческую память и активизировать гражданскую позицию.

На мероприятии были вручены государственные награды научным руководителям участников, что стало признанием их труда и поддержки молодежных инициатив. Также зрителям была представлена серия уникальных научных исследований, посвященных развитию образования, науки и инноваций на местах.

Жюри подвело итоги в восьми номинациях, и авторы лучших законопроектов были отмечены ценными Дмитрий Гужеля отметил важность платформы для поддержки проектов, направленных на развитие социальных лифтов. Он подчеркнул, что такие инициативы помогают молодежи раскрывать свой потенциал и уверенно заявлять о себе в профессиональной среде.

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