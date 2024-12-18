Челнинского бизнесмена обманули с лыжами и оставили без денег

В Набережных Челнах предприниматель потерял 18 тысяч рублей и лишился возможности кататься на лыжах.

49-летний бизнесмен решил приобрести качественные беговые лыжи по разумной цене через интернет. Он перевёл деньги на счёт продавца, однако заказанный товар так и не был доставлен. Выяснилось, что он стал жертвой мошеннической схемы. В настоящее время проводится расследование, и дело возбуждено по статье «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщает most|Набережные Челны.

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