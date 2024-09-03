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В казанском метро с 3 сентября сократился интервал движения поездов

Ежегодно число пассажиров в метро увеличивается

Екатерина Кузьминых

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С 3 сентября 2024 года, в казанском метро уменьшится интервал движения электропоездов. Утром и вечером в часы пик будет курсировать 10 составов, время ожидания - 5 минут 33 секунды. Об этом рассказали в компании «Метроэлектротранс».

Ежегодно число пассажиров в метро увеличивается. К примеру, в 2022 году показатели были на 10% больше, чем в 2021, а в минувшем году - на 17%.

По результатам анализа потока людей за сентябрь, специалисты решит, что делать с режимом работы метро.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах мужчина иногда портит павильоны в торговых рядах. Потерпевшие владельцы бизнеса и продавцы обеспокоены таким поведением.

Об этом рассказали свидетели в местном телеграм-канале. Они сообщили, что агрессор пугает продавцов. Не так давно он разбил витрины и раскидал товары. Видео.

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