В Казани на мужчину обрушилась крыша частного дома

Трагедия случилась на улице Промышленной, где 68-летний житель города занимался ремонтом кровли.

К сожалению, в самый ответственный момент деревянные стропила не выдержали и рухнули прямо на него. В результате этого происшествия мужчина получил смертельные травмы. На место аварии незамедлительно прибыли экстренные службы, которые занимаются расследованием обстоятельств случившегося и помогают тем, кто мог оказаться в опасности, сообщает Вечерняя Казань.

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