В Казани на мужчину обрушилась крыша частного дома
Даниил Мурзов
Трагедия случилась на улице Промышленной, где 68-летний житель города занимался ремонтом кровли.
К сожалению, в самый ответственный момент деревянные стропила не выдержали и рухнули прямо на него. В результате этого происшествия мужчина получил смертельные травмы. На место аварии незамедлительно прибыли экстренные службы, которые занимаются расследованием обстоятельств случившегося и помогают тем, кто мог оказаться в опасности, сообщает Вечерняя Казань.
Ранее сообщалось, что Объём инвестиций в Татарстан за десять лет увеличился в два раза
Также сообщалось, что В Чистопольском районе автомобили столкнулись в массовом ДТП, один человек погиб
Читайте также: Боснийский защитник Наиль Омерович может стать частью ФК «Рубин»
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец