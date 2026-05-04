В Казани изменят маршруты автобусов на репетициях Парада
Комитет по транспорту Казани объявил об изменении маршрутов общественного транспорта в дни репетиций Парада Победы. Репетиции пройдут 4, 7 и 8 мая с 16:00 до 23:30.
Десять автобусных маршрутов (№ 6, 35, 35а, 47, 15, 75, 29, 22, 89, 74) и троллейбус № 7 будут временно перенаправлены с Кремлевской дамбы на Кировскую улицу. Троллейбус № 7 также будет курсировать от улицы Халитова до Речного порта.
Полностью прекратят движение маршруты 28, 28а и троллейбус № 2 после 16:00 в дни репетиций. 8 мая троллейбус № 2 не будет работать уже с 15:00.
Подробные схемы измененных маршрутов опубликованы на официальных картах города. Администрация просит пассажиров учитывать эти изменения при планировании поездок.
