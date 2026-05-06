В Казани изъяли 240 электросамокатов за нарушения

Казанская ГАИ совместно с Исполнительным комитетом города провела двухдневный рейд по выявлению нарушений правил парковки микромобильности. В результате операции на штрафстоянку отправлены 240 единиц транспорта.

По данным ведомства, конфисковано 173 электросамоката сервиса Whoosh, 64 аппарата компании Urent и 3 велосипеда из сервиса «Зеленый город». Владельцы нарушивших правила средств передвижения получили штрафы в соответствии с действующим законодательством.

ГАИ напомнила жителям Казани об обязательном соблюдении правил дорожного движения при использовании всех видов транспорта, в том числе двухколесного. Ведомство указало на необходимость ответственного отношения к парковке и эксплуатации микромобильности в городе.